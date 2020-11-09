В Украине за сутки выявлены 8 687 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, зафиксированы 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 115 человек, выздоровели 2 277 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321).

Также за последние сутки :

— госпитализированы — 1 100 человек;

— летальных случаев — 115;

— выздоровели — 2 277 человек;

— осуществлено тестирований за сутки -41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721).

За все время пандемии в Украине :

-заболели — 469 018 человек;

-выздоровели — 209 143 человека;

-летальных исходов — 8 565;

— проведено ПЦР-тестов — 3 648 292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях», — рассказал Степанов.





