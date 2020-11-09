Одесские общественники заявили, что одиозный прокурор Олег Болгар имеет болгарский паспорт и требуют его уволить

Одесские общественники требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно разобраться и уволить прокурора Одесской прокуратуры номер 3 (Приморский район) Олега Васильевича Болгара, который оказался, замешан в многомиллионной коррупции и вдобавок обладателем паспорта гражданина Болгарии.

Соответствующий запрос на имя Генпрокурора отправила общественная структура «ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ» к которой присоединились и другие одесские общественники.

«Відповідно до п.6 ч.1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» прокурор звільняється з посади у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави.» Просимо повідомити, чи було звільнено Олега Васильовича Болгара з посади у зв‘язку із набуттям громадянства Республіки Болгарія. Просимо надати письмову відповідь на цей запит на нашу почтову адресу.» — сказано в запросе.

Имя прокурора Олега Болгара уже третий месяц не сходит с полос СМИ, причем не только одесских, но и всеукраинских. Как выяснилось, прокурор оказался замешан в «крышевании» строительных компаний и благодаря его помощи весь Приморский район застраивают без каких либо разрешительных документов.

В частности, одесский общественный активист, который борется с незаконной застройкой Олег Николин уже несколько раз поднимал эту тему и писал жалобы на Болгара во все инстанции, но ответов так и не получил. Подробнее можете прочесть в расследовании на сайте «Антикор» Незаконные стройки в Одессе озолотили прокурорских чиновников.

Самый вопиющий случай в котором засветился Болгар летом этого года произошел по адресу г.Одесса — Гагаринское Плато 5, где застройщик вместо детского сада на крохотном участке земли, вопреки всем законам и строительным правилам пытается впихнуть 3 небоскреба под названием «Unity Towers». Именно это дело и «слил» Болгар в суде, за что по информации издания Полиграф.НЕТ получил в будущих высотках несколько сотен элитных квадратных метров в высотке с бассейном на крыше.

Проект «Unity Towers»

Но, это еще не все. Олег Васильевич Болгар оказался большим любителем недвижимости. Журналисты нашли у прокурора с официальной зарплатой 20 тыс грн. несколько тысяч квадратных метров в самом дорогом Приморском районе Одессы в дорогих жилых комплексах, где у него расположена сеть апарт-отелей «Bulgary» на сумму более чем 100 миллионов гривен. Не обошел внимание журналистов и «скромный» дом прокурора в Тосканском стиле, стоимостью почти 40 миллионов гривен.

Подробнее об Олеге Болгаре и его миллионом состоянии читайте в расследовании Полиграф.НЕТ — Роскошная жизнь одесского прокурора Олега Болгара — дома, отели, гражданство Европы.

Теперь одесситы требуют личного вмешательства в ситуацию генерального прокурора Ирину Венедиктову и уволить проворовавшегося сотрудника. Тем временем, Олег Болгар размещает о себе за большие деньги рекламные и хвалебные материалы в сети интернет.

Посмотрите на этого «скромного» мужчину, на фотографии который, мило беседует с дамами студентами, разве он может быть нечестным на руку? Конечно нет (шутка). Кстати, в нашу редакцию Полиграф.НЕТ уже неоднократно присылали письма с угрозами от представителей Олега Васильевича, с требованием срочно удалить материал, иначе цитата «у вас будут большие проблемы».

Ольга Кострова, Полиграф.НЕТ