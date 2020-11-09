На Донбассе заметили ящики от российского оружия

Подконтрольные России террористы «Л/ДНР», воюя с ВСУ на Донбассе, используют боеприпасы, которые изготавливаются только в стране-агрессоре.

Кроме того, оккупанты, не скрываясь, выставляют доказательства в сеть. Одно из таких фото заметил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) и поделился им на своей странице в Facebook.

«Котик в «Дырляндии». Интересно, что он сидит на ящике от ВОГ-17, изготовленных в 1997 году в городе Челябинске. Гуманитарка – она такая. «Гражданская» война как ни крути», – написал защитник.