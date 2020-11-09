«Колоссальное поражение Путина»: Пионтковский прокомментировал итоги выборов президента в США

Победа на выборах президента США бывшего вице-президента Джо Байдена, а не его соперника, действующего главы Белого дома Дональда Трампа, стала неприятным сюрпризом для российского истеблишмента и лично хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» российский политолог Андрей Пионтковский.

«Это колоссальное поражение для Путина, просто истерика принимает невероятные масштабы. Дело не в теориях, что Трамп — агент Путина, зависим от него, — я не особо в это верю. Все еще гораздо хуже. Убеждения Трампа, человека безграмотного во внешней политике, полностью соответствовали российским интересам», — сказал он.

По словам политолога, Трамп больше устраивал Москву из-за своего отрицательного отношения к блоку НАТО, который даже собирался «переформатировать».

Пионтковский пояснил, что НАТО является структурой, которая зависит от важнейшего фактора, коим является статья 5 устава Альянса — обязанность каждой страны поддерживать жертв агрессии. В любой сложной ситуации реальную помощь всегда могут оказать США, и вся система безопасности НАТО держится на слове одного человека — президента США. И когда он фактически отказывается от этого обязательства, это поощряет в Москве самые реакционные силы, вынашивающие планы продолжения агрессии из Украины на Прибалтику и другие страны Европы.

«Вчера этим планам был положен окончательный конец, это сильнейший удар по самым агрессивным кругам в Москве», — уверен Пионтковский.

Напомним, в США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. По данным ведущих американских СМИ, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. В свою очередь, его главным соперник на выборах — действующий президент Дональд Трамп — заявил, что подаст иски в суды и «не успокоится», пока не добьется «честного подсчета голосов», он считает, что «эти выборы еще далеки от завершения».