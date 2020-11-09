На Одесщине не объявили результаты выборов из-за неизвестного вируса

Одесская областная территориальная избирательная комиссия не смогла огласить результаты голосования на выборах депутатов областного совета из-за неизвестного вируса, который попал в компьютер, где хранился протокол.

Утром в воскресенье, 8 ноября, в комиссии пообещали огласить результаты и новый состав депутатов около 19:00, сообщает «Суспільне«. Однако в 18:46 члены ТИК сообщили, что вирус якобы уничтожил документ.

По словам представителей ТИК, из-за этого вируса компьютер выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. Все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро понедельника, 9 ноября. Протокол планируют переделать на другом компьютере.