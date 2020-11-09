В Японії вводять в обіг марки з краєвидами України (фото)

Завтра, 9 листопада, у Японії стартує продаж оригінальних марок “Україна – м. Хіно”.

Про це повідомили в Посольстві України в Японії, інформує UATV.

Як пояснив Сергій Корсунський, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії, марки присвячені співпраці нашої держави із містом Хіно у межах японської урядової програми “Host Town” напередодні Олімпійських ігор.

“Фотографії України для цього проєкту надані інформаційним агентством “Укрінформ” та українським фотографом В’ячеславом Присяжнюком”, – розповів Корсунський.