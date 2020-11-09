ДТП на «островке безопасности» в Харькове: врачи рассказали о состоянии пострадавших пешеходов

В Харькове, где водитель Volkswagen на высокой скорости сбил пешеходов на «островке безопасности», одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь женщины борются врачи.

Об этом говорится 9 ноября в сюжете ТСН.Ранок.

Харьковские врачи уже прооперировали 50-летнюю потерпевшую женщину, она получила в результате ДТП травму головы.

Также в больнице находится и 9-летний мальчик, угрозы его жизни нет. У ребенка медики диагностировали многочисленные переломы.

Суд 9 ноября будет выбирать меру пресечения виновнику ДТП, иностранному молодому студенту. В прокуратуре говорят, что будут добиваться для водителя ареста без права на залог.

Как известно, у юноши уже были проблемы с законом, ранее он избил девушку, но вышел из СИЗО под залог.