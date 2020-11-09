Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, – експосол США Гербст

Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, оскільки велику роль відіграють санкції США і Європи, а також те, що російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною.

Таку думку колишній посол США в Україні Джон Гербст висловив “Крим.Реаліям” в інтерв’ю, фрагмент якого був опублікований на сайті видання.

За словами американського дипломата, це сталося через низку причин.

“По-перше, звичайно, російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною. Тому Путін повинен приховувати свою війну. По-друге, відіграють роль санкції США і Європи. Путін заперечує, звичайно, що це російська війна проти України. Він каже, що в Україні йде громадянська війна, хоча це дурниця. Але він каже про це, щоб приховати війну від свого народу”, – пояснив Гербст.

Ще однією причиною події він назвав оновлення української армії, яка зараз входить в ТОП-30 кращих у світі і чисельність якої за останні шість років зросла на 75%.