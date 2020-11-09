Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, – “слуга народу” Гетманцев

Наступний рік Україна пройде без дефолту, але буде дуже важко.

Як передає “Україна 24”, про це заявив нардеп “Слуги народу”, глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

“Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що прийдешній рік ми пройдемо. Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших перемовників, міністр фінансів працює над цими питаннями, і чекав би позитивних сигналів – приїзд місії або другий транш за програмою stand by”, – зазначив нардеп.

Гетманцев наголосив, що розраховує на вдалі переговори.

“Ми налаштовані на співпрацю і розуміємо, що більшість вимог МВФ до нас відповідають нашим інтересам. Ми готові виконувати ці вимоги і багато чого ще, щоб вибудувати цивілізовану економіку, а це збігається з позицією МВФ”, – додав нардеп.