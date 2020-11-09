Nissan зарегистрировал самый дешевый кроссовер

Серийное производство субкомпактного кроссовера Nissan Magnite за $7000 уже стартовало

Всети появились патентные изображения нового кроссовера Nissan Magnite, который уже готов к выходу на рынок. Интересно, что патент на дизайн появился только сейчас. Хотя регистрация на самом деле могла состояться раньше. Длина новой модели Ниссан, построенной на базе платформы CMF-A, составит около четырех метров.

Интересно, что на изображениях формовка передней фальшрадиаторной решетки предполагает установку логотипа Dutsun – дочернего бренда бюджетных автомобилей. Именно с таким логотипом новинка должна была отправиться в продажу. Но в последствии компактный кроссовер решили внедрить в модельный ряд Nissan.

Машину предложат с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с наддувом и без него мощностью 95 и 72 л.с. соответственно. Работать мотор будет в паре с механической, роботизированной коробкой передач или вариатором. Дизельной версии у нового Ниссан Магнит не будет.

Бюджетный кроссовер Nissan готовится к выходу на индийский рынок по цене от $7000, но со временем автомобиль появится и в других странах.

Уже известно, что Nissan Magnite 2021 получит близкого родственника на тех же агрегатах – новый кроссовер Renault Kiger. О новинке уже кое-что известно.