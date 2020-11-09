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Байкеры выехали на тротуар и избили пешехода в Киеве

09.11.2020

В Киеве в районе станции метро «Почайна» (бывшая «Петровка») группа мотоциклистов избила мужчину — пешеход стукнул пакетом одного из байкеров, которые объезжали пробку по пешеходной зоне.

Видео в сеть выложил «Киев Оперативный». На одном из видео, которое заснял видеорегистратор байкера, видно, как мужчина замахивается пакетом. 

А на втором — уже лежащий на тротуаре мужчина и валяющийся пакет. Один из байкеров оттягивает мужчину с дороги и группа мотоциклистов уезжает. За избитого вступилась женщина, пнув один из мотоциклов. 

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