Раскрыты нюансы карантина выходного дня в Украине

Карантин выходного дня, на котором настаивает Минздрав, предусматривает закрытие основных мест скопления людей с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Полного локдауна не будет, но массовые мероприятия на выходных придется отменить. Суть готовящихся нововведений рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Мы предлагаем, чтобы в выходные работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки», — заявил Степанов.

Согласно плану, рестораны, кафе, заведения фаст-фуд смогут работать в выходные, но не принимать посетителей, а готовить еду на вынос.

Непродуктовым магазинам и торгово-развлекательным центрам будет рекомендовано полностью закрыться на субботу-воскресенье. Также на выходных будут запрещены массовые культурно-развлекательные мероприятия.