Трудное ожидание мужчин на шопинге

Вряд ли девушки когда-нибудь откажутся от старого доброго шопинга. И горе будет тому мужчине, который откажется составить им компанию. Давайте взглянем в их стеклянные глаза и посочувствуем беднягам.
1.
Justice (справедливость)…
2.
Тихий час
3.
Он точно спит? Может врача позвать?
4.
Четыре Хатико
5.
Урок 37-й: Сынок, ты должен уйти в себя и переждать шопинг в чертогах подсознания
6.
Сколько времени я здесь? Тут ли мое место? Кто я…
— Саня, он еще живой?— Да, еще дышит. Только что проверил.
7.
— Эх, не о такой пенсии он мечтал…
8.
Привет, я подсяду?
9.
Лестница отчаяния
10.
Хорошо, что у него есть компания
11.
Одна судьба на двоих
12.
Магазин вошел в положение мужчин и сделал «Мужской уголок»
13.
Он еще так молод, паренек уже все осознал
14.
Режим ожидания — активировать
15.
Вот это настоящий сервис
16.
Пошли в зоопарк, говорили они. Будет весело, говорили они
17.
Изверги, могли бы хоть скамеечку поставить
18.
Это Алехандро Гомес — известный аргентинский футболист. Даже популярность и успешность не спасли это от этой участи
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