Трудное ожидание мужчин на шопинге

Вряд ли девушки когда-нибудь откажутся от старого доброго шопинга. И горе будет тому мужчине, который откажется составить им компанию. Давайте взглянем в их стеклянные глаза и посочувствуем беднягам.

1.

Justice (справедливость)…

2.

Тихий час

3.

Он точно спит? Может врача позвать?

4.

Четыре Хатико

5.

Урок 37-й: Сынок, ты должен уйти в себя и переждать шопинг в чертогах подсознания

6.

Сколько времени я здесь? Тут ли мое место? Кто я…

— Саня, он еще живой?— Да, еще дышит. Только что проверил.

7.

— Эх, не о такой пенсии он мечтал…

8.

Привет, я подсяду?

9.

Лестница отчаяния

10.

Хорошо, что у него есть компания

11.

Одна судьба на двоих

12.

Магазин вошел в положение мужчин и сделал «Мужской уголок»

13.

Он еще так молод, паренек уже все осознал

14.

Режим ожидания — активировать

15.

Вот это настоящий сервис

16.

Пошли в зоопарк, говорили они. Будет весело, говорили они

17.

Изверги, могли бы хоть скамеечку поставить

18.

Это Алехандро Гомес — известный аргентинский футболист. Даже популярность и успешность не спасли это от этой участи

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