Министр обороны Британии заявил о риске мировой войны из-за пандемии коронавируса

Глава Министерства обороны Великобритании Ник Картер считает, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может спровоцировать новые угрозы или даже привести к мировой войне.

Об этом британский генерал сказал в интервью Sky News.

По мнению Картера, в условиях кризиса есть риск, что нынешнее более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, вовлекая больше стран и оружия.

Министр обороны добавил, что в прошлом экономические кризисы приводили к кризисам безопасности, поэтому не исключено, что это может повториться. Тем более учитывая тот удар, который пандемия нанесла мировой экономике.