Выплаты получат не все: как проверить свою пенсию в Украине и кого оставят без денег

В Украине повышают пенсионный стаж, потому большинство граждан, которым уже исполнилось 60, не смогут вовремя выйти на пенсию.

«Апостроф» узнавал подробности.

Например, в 2021 году в Украине минимальное требование по стажу для выхода на пенсию увеличится еще на 12 месяцев. Стаж можно будет докупить, он высчитывается по такой формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. На сегодняшний день сумма составляет 2 078 грн. Потому год стажа будет стоить 26,4 тыс. грн. Однако уже в 2021 году стоимость вырастет примерно на 10 тысяч.

Также можно самому собирать себе на пенсию, внося деньги в Пенсионный фонд. Это получится 22% от минималки. На данный момент это 1 100 грн в месяц.

Какой стаж необходим для получения пенсионных выплат, если гражданину 52 года или меньше:

до 15 лет — пенсию не выплачивают;

от 15 до 25 лет — выход на пенсию с 65 лет;

от 25 до 35 лет — в 63 года;

от 35 лет — в 60 лет.

Для людей, который уже старше 52 лет действуют другие условия. Если 60 лет исполнится до 2021 года:

от 15 до 18 лет стажа — 65 лет;

от 18 до 28 лет — в 63 года;

от 28 лет — в 60 лет.

60 лет в 2022 году:

от 15 до 19 лет стажа — 65 лет;

от 19 до 29 лет — в 63 года;

от 29 лет — в 60 лет.

60 лет в 2023 году:

от 15 до 20 лет стажа — 65 лет;

от 20 до 30 лет — в 63 года;

от 30 лет — в 60 лет.

60 лет в 2024 году:

от 15 до 21 года стажа — 65 лет;

от 21 до 31 год — в 63 года;

от 31 года — в 60 лет.

60 лет в 2025 году:

от 15 до 22 лет стажа — 65 лет;

от 22 до 32 лет – в 63 года;

от 32 лет — в 60 лет.

60 лет в 2026 году:

от 15 до 23 лет стажа — 65 лет;

от 23 до 33 лет — в 63 года;

от 33 лет — в 60 лет.

60 лет в 2027 году: