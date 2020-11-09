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110 менеджеров УЗ подозреваются в хищении сотен миллионов

09.11.2020

Управление экономической и информационной безопасности Укрзализныци по результатам внутреннего расследования выявила факты, которые могут свидетельствовать о криминальных правонарушениях 110 должностных лиц компании.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Укрзализныци.

Информация о правонарушениях передана в правоохранительные органы для досудебного расследования, говорится в сообщении.

Должностные лица Укрзализныци подозреваются в незаконных действиях, которые привели к убыткам компании на 203 млн грн в период 2018-2020 годов.

Расследование проводилось в период сентябрь-октябрь 2020 года.

Компания напоминает, что в начале ноября Укрзализныця подписала с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) меморандум о сотрудничестве и обмене информации.

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