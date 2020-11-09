АМКУ оштрафовал на четверть миллиона аэропорт в Днепре

АМКУ оштрафовал ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» в Днипре на 255 тыс. гривень.

Об этом стало известно из сообщения “Укринформ” со ссылкой на решение АМКУ.

“Оштрафовано ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (г. Днепр) на 255 тысяч (двести пятьдесят пять тысяч) гривень за нарушение в виде осуществления концентрации путем приобретения ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (г. Днепр) контроля за ООО «Авиационная компания «Роза ветров» (г. Днепр), в связи с назначением физического лица – гражданина Украины на должность заместителя генерального директора – финансового директора по совместительству ООО «АК «Роза ветров», уже занимавшего должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «МА «Днепропетровск», без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо”, – говорится в сообщении АМКУ.

Как известно, компанию “Роза ветров” связывают с Игорем Коломойским.