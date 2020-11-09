Речь избранного президента Джо Байдена: полный текст — The New York Times

В победной речи, произнесенной после нескольких дней подсчета голосов и неопределенности, Байден снова пообещал стать президентом для всех американцев в эпоху поляризации…

Джозеф Р. Байден-младший, 77-летний бывший вице-президент и сенатор, который более трех десятилетий желал попасть в Белый дом, в субботу еще раз подтвердил приверженность объединению и служению всем американцев во времена, когда внутри нации назрел глубокий раскол по четко проведенным партийным линиям.

В выступлении, которое продлилось около 17 минут, Байден, впервые выступающий в статусе избранного президента, заверил, что будет действовать с состраданием, благопристойностью и силой характера, и целью исцелить душу нации. Байден также пообещал немедленно заняться пандемией коронавируса и сделать все, чтобы остановить ее распространение. По его словам, это станет ключом к восстановлению экономики.

В заключение он еще раз повторил, что нет ничего, чего американцы не могли бы добиться, если они действуют вместе.

«Давайте будем той нацией, какой, как мы знаем, мы можем быть, — сказал он. — Единой, сильной и исцеленной».

Представляем стенограмму выступления Байдена.

Мои сограждане-американцы, люди высказались. Они принесли нам чистую победу. Убедительную победу. Эта наша победа как нации.

Мы победили, получив самое большое число голосов в истории президентских выборов — 74 миллиона.

Я поражен доверием, которое вы мне оказали. Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять общество. Президентом, для которого нет «красных» или «синих» штатов, а есть только Соединенные Штаты. Президентом, который будет работать от всего сердца, чтобы завоевать доверие каждого гражданина. Президентом, для которого Америка — это люди. Этим и займется наша администрация. Я стремился на этот пост, чтобы восстановить душу Америки.

Чтобы перестроить хребет нации — средний класс.

Чтобы снова сделать Америку уважаемой во всем мире и объединить ее здесь, дома. Для меня честь, что столько американцев проголосовали за эту позицию. И теперь наша задача — воплотить ее в жизнь.

Как я уже и заявлял ранее много раз, я — муж Джилл. Меня бы здесь не было без любви и неустанной поддержки Джилл, Хантера, Эшли, наших внуков и их супругов, всей нашей семьи.

Они — мое сердце.

Джилл — мать солдат и педагог. Она посвятила жизнь образованию, и преподавание — это не просто ее профессия, это ее суть. Сегодня великий день для американских педагогов: один из вас переступит порог Белого дома, Джилл станет великой первой леди.

И для меня будет честью работать вместе с замечательным вице-президентом — Камалой Харрис. Она войдет в историю как первая женщина, первая темнокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, избранная в Белый дом.

Давно пора. И сегодня мы вспоминаем всех, кто долгие годы боролся за то, чтобы это случилось. И снова благодаря Америке весы морали качнулись в сторону справедливости.

Камала, Даг, хотите вы того или нет, вы — наша семья. Вы стали почетными Байденами, и пути назад нет.

Всем, кто был волонтеров, проводил опросы в разгар пандемии, работал в местных избирательных комиссиях: вы заслуживаете отдельной благодарности от этой нации.

Моей команде, всем волонтерам, всем, кто столько сделал, чтобы этот момент стал возможным — я обязан вам всем.

И всем, кто поддерживал нас, скажу: я горжусь организованной и проведенной нами кампанией. Я горжусь коалицией, которую мы создали — самой широкой и разнообразной в истории. Демократы, республиканцы, независимые избиратели. Прогрессивные, умеренные, консервативные. Молодые и старые. Люди из городов, пригородов и сельской местности. Геи, натуралы, трансгендеры. Белые, латиноамериканцы, азиаты, коренные американцы.

Афроамериканское сообщество снова заступилось за меня, особенно в момент, когда наша кампания была на низшей точке. Они всегда поддерживают меня, а я — их.