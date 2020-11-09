Bail-in: «антиколомойський» закон не допоміг Приватбанку у Верховному Суді

27.10.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги Приватбанку і Кабміну та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 28.07.2020 (у справі №910/17630/19), якою на вимогу ТОВ “Реватіс” було скасовано ухвалу Госпсуду м. Києва від 12.06.2020 про закриття (за клопотанням Приватбанку на підставі т.зв. “антиколомойського” закону) провадження в цій справі (в її рамках ТОВ “Реватіс” подало позов до Приватбанку та Мінфіну про визнання недійсною примусової конвертації вкладів фірми в акції банку в ході націоналізації банку в грудні-2016).

07.10.2020 Верховний Суд також відмовився задовольнити касаційні скарги Приватбанку і Кабміну й залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.07.2020 (у справі №910/17541/19), якою на вимогу ТОВ “КС Групп” було скасовано ухвалу Госпсуду м. Києва від 12.06.2020 про закриття (за клопотанням Приватбанку на підставі “антиколомойського” закону) провадження в цій справі (в її рамках ТОВ “КС Групп” теж оскаржує процедуру bail-in, проведену під час націоналізації Приватбанку).

В обох випадках Верховний Суд погодився з висновками суду апеляційної інстанції, що суд першої інстанції на стадії підготовчого провадження дійшов передчасного висновку про невірно обраний позивачами спосіб захисту, оскільки вирішення цього питання можливе лише на стадії розгляду спору по суті.

Нагадаємо, 22.07.2020 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання Приватбанку щодо закриття на підставі “антиколомойського” закону провадження в справі №910/18074/19, у рамках якої ТОВ “Керуючий адміністратор пенсійних фондів “Паритет” оскаржує примусову конвертацію своїх вкладів у Приватбанку в акції цього банку (операція bail-in), яка була проведена в грудні 2016 року в ході націоналізації Приватбанку.

14.07.2020 Госпсуд м. Києва на підставі “антиколомойського” закону закрив провадження в справі №910/18211/19 за позовом колишнього міноритарного акціонера й першого заступника глави правління Приватбанку Олега Гороховського до Приватбанку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів про визнання недійсними договорів про придбання акцій банку, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації фінустанови.

Відповідно до судових матеріалів, О. Гороховський подавав клопотання про зупинення провадження у цій справі до розгляду Конституційним Судом справ щодо конституційності “антиколомойського” закону та щодо конституційності закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, однак Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити відповідне клопотання.

О. Гороховський звернувся з апеляційною скаргою в Північний апеляційний госпсуд на ухвалу суду першої інстанції від 14.07.2020.

23.10.2020 Печерський райсуд м. Києва прийняв до розгляду справу №826/20221/16-ц за позовом сім`ї Суркісів до Приватбанку про стягнення вкладів на 1 млрд грн, які потрапили під примусову конвертацію в акції банку (bail-in) під час його націоналізації в грудні 2016 року. Серед відповідачів — у т.ч. Кабмін, ФГВФО, НБУ.

Згідно з судовими матеріалами, ця справа буде розглядатись за правилами загального провадження. Судове засідання призначене на 4 грудня.

У середині червня Велика Палата Верховного Суду частково задовольнила касаційні скарги НБУ, Кабміну і Приватбанку, скасувавши рішення судів нижчих інстанцій, які були винесені на користь сім`ї Суркісів у справі №826/20221/16 щодо пов`язаності їх з екс-акціонерами Приватбанку та щодо договорів примусового обміну їх коштів в банку в розмірі понад 1 млрд грн на акції банку (операція bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Суд касаційної інстанції закрив провадження в цій адміністративній справі, але залишив за позивачами право звернутися з новим позовом до суду цивільної юрисдикції.

Разом з тим, як повідомлялося, Велика Палата Верховного Суду в постанові від 15.06.2020 не застосовувала норми банківського закону (т.зв. «антиколомойський» закон) у цій справі (№826/20221/16).

Своїм позовом Суркіси намагаються в т.ч. скасувати постанову НБУ №105 в частині, де регулятор визнав їх пов`язаними з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, оскільки Ігор Суркіс спільно з Коломойським володіє медіахолдингом «1+1».

У грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку під bail-in (примусову конвертацію вкладів в акції банку) потрапили кошти вкладників та інвесторів (у т.ч. держателів євробондів) загалом на 29,4 млрд грн. На цю суму був збільшений статутний капітал Приватбанку. Після завершення цієї операції Мінфін викупив Приватбанк у ФГВФО за 1 грн та зрештою «залив» у “статутник” 155 млрд грн (додатковий випуск акцій на цю суму був оплачений держоблігаціями).