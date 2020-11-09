В Украине заявляют о высокой заполняемости коек в больницах и инициируют новые ограничения по COVID-19

С сегодняшнего дня, 9 ноября, количество областных центров Украины, вошедших в красную зону карантина, увеличилось на треть и достигло 13.
Это:
Житомир;
Ужгород;
Запорожье;
Ивано-Франковск;
Николаев;
Полтава;
Ровно;
Сумы;
Харьков;
Хмельницкий;
Краматорск;
Черновцы;
Чернигов.
Согласно постановлению Кабмина, местные власти должны вводить в данных регионах самые суровые запреты:
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На работу общественного транспорта.
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На посещение учебных заведений.
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На работу кафе, ресторанов, ТРЦ.
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На все массовые мероприятия.
Однако по факту полный список ограничений нигде не запущен.
Как пишут СМИ, кафе и рестораны работают в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. А ТРЦ, школы, колледжи и ВУЗы функционируют в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Киев и все остальные регионы оказались в оранжевой зоне карантина. Ни один регион Украины не вошел в желтую и зеленую зоны.
В оранжевой зоне должны запрещаться:
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массовые мероприятия с участием более 20 человек;
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работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00;
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работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц);
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плановые госпитализации в больницы;
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функционирование спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров.
По данным Минздрава, свыше 70% коек в Украине занято в больницах 8-ми областей:
Полтавская — 92,5%;
Ровенская — 82,9%;
Одесская — 73,6%;
Черниговская — 73,8%;
Донецкая — 72%;
Запорожская — 71,4%;
Винницкая — 70,8%;
Сумская — 70,1%.
За 8 ноября было зафиксировано 8687 новых случаев коронавируса. В Минздраве заявили, что самая сложная ситуация в 5-ти регионах, где максимальный прирост по COVID-19:
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в Киеве +748 случаев;
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в Харьковской области +717 случаев;
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в Запорожской области +683 случая;
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в Житомирской области +636 случаев;
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в Киевской области +590 случаев.
С начала пандемии в Украине официально подтвердили 469 018 случаев COVID-19, умерло 8565 человек.
В Министерстве здравоохранения, комментируя разрастания заболевания, отметили, что намерены усилить карантинные ограничения. А именно будут предлагать Кабмину ввести в Украине жесткий карантин «выходного дня».
Он подразумевает открытие в субботу и воскресенье только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта, заправок. Ресторанам и кафе позволят работать только на вынос. А все остальные магазины и ТРЦ хотят закрыть на выходные.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro