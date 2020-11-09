В Украине заявляют о высокой заполняемости коек в больницах и инициируют новые ограничения по COVID-19

С сегодняшнего дня, 9 ноября, количество областных центров Украины, вошедших в красную зону карантина, увеличилось на треть и достигло 13.

Это:

Житомир;

Ужгород;

Запорожье;

Ивано-Франковск;

Николаев;

Полтава;

Ровно;

Сумы;

Харьков;

Хмельницкий;

Краматорск;

Черновцы;

Чернигов.

Согласно постановлению Кабмина, местные власти должны вводить в данных регионах самые суровые запреты:

На работу общественного транспорта.

На посещение учебных заведений.

На работу кафе, ресторанов, ТРЦ.

На все массовые мероприятия.

Однако по факту полный список ограничений нигде не запущен.

Как пишут СМИ, кафе и рестораны работают в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. А ТРЦ, школы, колледжи и ВУЗы функционируют в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Киев и все остальные регионы оказались в оранжевой зоне карантина. Ни один регион Украины не вошел в желтую и зеленую зоны.

В оранжевой зоне должны запрещаться:

массовые мероприятия с участием более 20 человек;

работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00;

работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц);

плановые госпитализации в больницы;

функционирование спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров.

По данным Минздрава, свыше 70% коек в Украине занято в больницах 8-ми областей:

Полтавская — 92,5%;

Ровенская — 82,9%;

Одесская — 73,6%;

Черниговская — 73,8%;

Донецкая — 72%;

Запорожская — 71,4%;

Винницкая — 70,8%;

Сумская — 70,1%.

За 8 ноября было зафиксировано 8687 новых случаев коронавируса. В Минздраве заявили, что самая сложная ситуация в 5-ти регионах, где максимальный прирост по COVID-19:

в Киеве +748 случаев;

в Харьковской области +717 случаев;

в Запорожской области +683 случая;

в Житомирской области +636 случаев;

в Киевской области +590 случаев.

С начала пандемии в Украине официально подтвердили 469 018 случаев COVID-19, умерло 8565 человек.

В Министерстве здравоохранения, комментируя разрастания заболевания, отметили, что намерены усилить карантинные ограничения. А именно будут предлагать Кабмину ввести в Украине жесткий карантин «выходного дня».

Он подразумевает открытие в субботу и воскресенье только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта, заправок. Ресторанам и кафе позволят работать только на вынос. А все остальные магазины и ТРЦ хотят закрыть на выходные.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro