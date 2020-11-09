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В Украине заявляют о высокой заполняемости коек в больницах и инициируют новые ограничения по COVID-19

09.11.2020

С сегодняшнего дня, 9 ноября, количество областных центров Украины, вошедших в красную зону карантина, увеличилось на треть и достигло 13.

Это: 

  • Житомир;

  • Ужгород; 

  • Запорожье; 

  • Ивано-Франковск; 

  • Николаев; 

  • Полтава; 

  • Ровно; 

  • Сумы; 

  • Харьков; 

  • Хмельницкий; 

  • Краматорск; 

  • Черновцы; 

  • Чернигов.

    • Согласно постановлению Кабмина, местные власти должны вводить в данных регионах самые суровые запреты:

    • На работу общественного транспорта.

    • На посещение учебных заведений. 

    • На работу кафе, ресторанов, ТРЦ.

    • На все массовые мероприятия.

    Однако по факту полный список ограничений нигде не запущен.

    Как пишут СМИ, кафе и рестораны работают в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. А ТРЦ, школы, колледжи и ВУЗы функционируют в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях. 

    Киев и все остальные регионы оказались в оранжевой зоне карантина. Ни один регион Украины не вошел в желтую и зеленую зоны.

    В оранжевой зоне должны запрещаться: 

    • массовые мероприятия с участием более 20 человек; 

    • работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00;

    • работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); 

    • плановые госпитализации в больницы; 

    • функционирование спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров.

    По данным Минздрава, свыше 70% коек в Украине занято в больницах 8-ми областей:

  • Полтавская — 92,5%; 

  • Ровенская — 82,9%; 

  • Одесская — 73,6%; 

  • Черниговская — 73,8%; 

  • Донецкая — 72%; 

  • Запорожская — 71,4%; 

  • Винницкая — 70,8%; 

  • Сумская — 70,1%.

    • За 8 ноября было зафиксировано 8687 новых случаев коронавируса. В Минздраве заявили, что самая сложная ситуация в 5-ти регионах, где максимальный прирост по COVID-19:

    • в Киеве +748 случаев; 

    • в Харьковской области +717 случаев; 

    • в Запорожской области +683 случая; 

    • в Житомирской области +636 случаев; 

    • в Киевской области +590 случаев.

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    С начала пандемии в Украине официально подтвердили 469 018 случаев COVID-19, умерло 8565 человек.

    В Министерстве здравоохранения, комментируя разрастания заболевания, отметили, что намерены усилить карантинные ограничения. А именно будут предлагать Кабмину ввести в Украине жесткий карантин «выходного дня».

    Он подразумевает открытие в субботу и воскресенье только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта, заправок. Ресторанам и кафе позволят работать только на вынос. А все остальные магазины и ТРЦ хотят закрыть на выходные.

    Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

     

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