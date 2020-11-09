Королева Елизавета II впервые с начала пандемии публично надела защитную маску (фото)

Британская королевская семья почтила память жертв двух мировых войн.

Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса публично надела защитную маску. 94-летняя британская королева почтила память неизвестного солдата, похороненного в Вестминстерском аббатстве сто лет назад, 11 ноября 1920 года. Фотографии церемонии были опубликованы 7 ноября, информирует enovosty.com/news.

На следующий день, 8 ноября, во время Дня памяти жертв погибших в двух мировых войнах, Елизавета II обошлась социальным дистанцированием. С балкона здания министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций она и другие женщины из королевской семьи наблюдали, как принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям возлагают цветы к мемориалу Кенотаф (символическая могила) на Уайтхолл-стрит. На балконе к королеве присоединилась ее фрейлина Сьюзен Роудс. Герцогиня Кембриджская стояла на балконе с герцогиней Корнуолльской Камиллой. Все дамы были одеты по протоколу — в траурное черное и головные уборы. Их наряды были украшены символом Дня памяти — красными маками.

Британская пресса заметила, что к груди Елизаветы II были прикреплены пять маков, у Кейт Миддлтон было три цветка, а у Камиллы один. Есть несколько версий: королева надевает маки, каждые посвящены армии, флоту, британским ВВС, гражданской обороне и женщинам. Три цветка Кейт Миддлтон могут означать членов семьи, которые сражались и погибли на войне. У прабабушки герцогини Кембриджской было три брата, которые были убиты в бою во время Первой мировой войны. В прошлом году Кейт надевала брошь с маком в честь бабушки Валери, которая работала в Блетчли-парке, в котором во время Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании Правительственная школа кодов и шифров и где был расшифрован машинный код нацистов «Энигма». В то же время на официальном сайте Британского легиона говорится, что не существует правильного способа носить мак, и все сводится к личным предпочтениям.

: enovosty.com