В Японии искусственный интеллект насчитал более 100 симптомов COVID-19

В Японии при помощи искусственного интеллекта нашли 116 симптомов коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Так, журналисты при помощи искусственного интеллекта проанализировали около 200 000 научных статей о коронавирусе, опубликованных по всему миру на английском языке. В результате выяснилось, что в этих материалах сообщается по меньшей мере о 116 симптомах.

В число найденных симптомов, наряду с жаром и пневмонией, входят утрата вкуса, сухость глаз, крапивная лихорадка.

“Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой – в их числе головокружение, утрата памяти и галлюцинации. Подобных симптомов насчитывается более 30”, – говорится в сообщении.

Одна из британских групп исследователей, проанализировав снимки мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, отвечающей за сон и дыхание.