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У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими від рук маніяка

09.11.2020

Мер Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрій Вілкул оголосив 9 листопада в місті траур після того, як двоє містян загинули і вісім постраждали від рук чоловіка, який напав з ножем на вулиці.

Про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради.

“Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різні. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо. Переконані, що злочинець отримає справедливе й найтяжче покарання!”, – зазначив Вілкул.

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