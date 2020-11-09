Сергей Мельник и Анна Ризатдинова признались, что у них роман

Экс-«Холостяк» Сергей Мельник и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова заявили, что между ними завязались романтические отношения.

Об этом пара сообщила в эфире «Танців з зірками» 8 ноября.

Темой выпуска были танцы с членами семьи. Родные Сергея не смогли приехать в Киев, потому ему на помощь пришла Ризатдинова, с которой он уже танцевал в прошлом эфире.

«После нашего танца было пару встречь. Мне кажется, что Аня — именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, нежная. Она меня понимает, наверно, лучше, чем кто-либо», — заявил Мельник в интервью перед выступлением.

«Сереже хочется довериться. Рядом с ним чувствуешь себя девочкой. Между нами начали зарождаться романтические отношения», — добавила Анна.

По словам Мельника, он долго наблюдал за отношениями Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, роман которых также начался на «Танцах», и теперь надеется, что у них с Анной будет так же.

: karavan.ua