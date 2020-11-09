В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии

На Новодевичьем кладбище в Москве 9 ноября проходит церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, который умер 6 ноября.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольская правда».

«Изначально предполагалось, что официального прощания не будет из-за угрозы коронавируса. Тем не менее на Новодевичьем кладбище сейчас довольно многолюдно», — сказано в сообщении.

Среди тех, кто прибыл провести Михаила Жванецкого в последний путь — Алла Пугачёва и Максим Галкин.