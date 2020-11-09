Байкер, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего

После того, как в сеть попали кадры инцидента с участием байкера, сильно толкнувшего мужчину в Киеве, мотоциклист записал видеообращение, в котором заявил, что ищет контакты пострадавшего и хочет перед ним извиниться.

«Я ехал по тротуару, я был не прав и признаю это. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, я хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос», — говорит он на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».

Байкер рассказал, что когда пешеход ударил его пакетом, у него упала камера, и он остановился, чтобы поднять ее. «Женщина начала бить меня, мой мотоцикл. Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», — говорит молодой человек.

Под этим постом интернет-пользователи ополчились на байкера, нелицеприятно отзываясь о его действиях. В комментарии выложили видео, на котором четко видно, как мужчина падает после сильного толчка ногой…