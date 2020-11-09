Що відомо про новопризначеного голову Держрибагентства Шишман

Вчора, 4 жовтня, уряд призначив Ганну Шишман головою Державного агентства рибного господарства України шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді, нардеп Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Ще на засіданні уряду 30 вересня 2020 було погоджено пропозицію Романа Абрамовського, міністра захисту довкілля та природних ресурсів, щодо призначення Ганни Шишман на вакантну посаду голови Держрибагентства. То що ж відомо про нового очільника Держрибагентства?

У декларації кандидата на посаду голови Держрибагентства, поданій у вересні поточного року зазначено, що Шишман з 2002 року є власником квартири у Маріуполі Донецької області на 49,95 кв.м. Чиновник не має ані цінного рухомого майна, ані цінних паперів чи корпоративних прав. Втім, отримала 100 000 грн. доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у 2019 році. За минулий рік Шишман заробила 235 458 грн. як приватний підприємець і отримала 32 280 грн. державної соціальної допомоги. Заощадження чиновник зберігає у готівці. Це 30 000 доларів США, 150 000 грн. та 17 000 євро.

Має рахунки у “Ощадбанку” та “ПриватБанку”, втім, інших даних про ці рахунки у декларації немає. Довідка: 2016 рік – заступник голови Громадської ради при Держрибагентстві України. У березні 2017 року, працюючи у ТОВ “ЛДВ Аквакультура”, претендувала на посаду начальник Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Державного агентства рибного господарства України.

На посаду голови Держрибагентства також претендувала у вересні 2017 року. У відкритих реєстрах зазначено, що Шишман є керівником громадської спілки “Перша рибна біржа”, галузевої організації роботодавців “Спілка рибодобувних підприємств Черкаської області”, і організації роботодавців “Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців рибного господарства”. Наразі працює в Держрибагентстві.

Отримує дохід від ТОВ “ЛДВ Аквакультура” та Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Була керівником АТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Траст девелопмент” та засновником ТОВ “Солар грін технолоджі”. Шишман зареєстрована у Києві як фізична особа-підприємець, діяльність ФОП у Маріуполі припинено. 1 жовтня 2020 року на виконання вимог Закону України «Про очищення влади» Секретаріат Кабінету Міністрів розпочав перевірку стосовно Ганни Шишман як кандидата на посаду Голови Державного агентства рибного господарства України.