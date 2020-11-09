Диетолог Елена Соломатина рассказала, когда чай превращается в яд, после чего пить его категорически не рекомендуется. По словам врача, китайские медики доказали, что пленка из опасных веществ образуется на поверхности напитка уже через 15 минут.

Как оказалось, окислительные процессы в чае происходят невероятно быстро. Если в него добавить сахар, то реакции становятся еще более стремительными. В напитке начинается процесс брожения, и растет количество микотоксинов, которые вырабатывают плесневые грибы. Иными словами, чай, который простоял целую ночь, употреблять категорически нельзя.

Вчерашний напиток обязательно нарушит работу желудочно-кишечного тракта и нанесет мощнейший удар по печени. В дополнении из-за накопительного эффекта пострадать может и сердце. Убить грибки в чае не поможет даже повторное кипячение, поэтому диетолог рекомендует употреблять только свежезаваренный и приготовленный в соответствии с правилами напиток.

: Новости Ю