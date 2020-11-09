Bild: Молчание тиранов. Кто не поздравил Байдена?

Канцлер Ангела Меркель (66), президент Франции Эммануэль Макрон (42), премьер-министры Израиля, Англии, Канады и Индии Беньямин Нетаньяху (71), Борис Джонсон (56), Джастин Трюдо (48) и Нарендра Моди (70)… Список глав государств, напрямую или косвенно поздравивших демократа Джо Байдена (77) с победой, велик.

Об этом пишет Bild.

Но не меньше перечень и тех, кто пока хранит холодное молчание. Этот список состоит из имен автократов и кровавых диктаторов. Северокорейский лидер Ким Чен Ын (36), турецкий правитель Реджеп Тайип Эрдоган (66), президент Китая Си Цзиньпин (67) и прежде всего шеф Кремля Владимир Путин (68).

Когда Дональда Трамп (74) четыре года назад обошел в президентской гонке Хиллари Клинтон (72), президент России в первые же часы отправил ему поздравительную телеграмму.

Теперь же бывший агент КГБ не торопится.

«Путин — хороший солдат, и он не будет вилять хвостом перед врагами», — сказал известный кремлевский аналитик Сергей Марков в интервью газете «Нью Йорк Таймс», комментируя различия между 2016 и 2020 годами.

Но этим не всё объясняется. Скорее всего, Путин готовится к новому ледниковому периоду в отношениях Москвы и Вашингтона. И на это у него есть все основания.

Хотя Трамп и не оправдал надежд России на сближение Вашингтона с Москвой, его первые внешнеполитические шаги в значительной степени совпадали с желаниями Кремля. Он раскритиковал и ослабил западный союз. И спокойно наблюдал, как Россия усиливает свое влияние в мире.

В отличие от него избранный президент Джо Байден еще в ходе избирательной кампании не оставил никаких сомнений в том, что будет рассматривать Россию как одну из самых главных угроз безопасности Соединенных Штатов. Он обещает восстановить разладившиеся отношения с европейскими союзниками. Еще будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он активно поддерживал прозападных политиков на Украине — в стране, ведущей войну с Россией.

Вероятно, Путина вывело из себя и то, что его самый опасный противник внутри страны, лидер оппозиции Алексей Навальный, в Твиттере пожелал Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис всего хорошего. Он поздравил американцев со «свободным и честным выбором», что было косвенным выпадом в адрес путинского режима, который ранее все время пытался манипулировать выборами в США.

Действительно, в Москве выбор американцев раскритиковали. «Вот оно, пресловутое глубинное государство, расправиться с которым грозился Трамп», — так прокомментировал победу Байдена в субботу российский телекомментатор Михаил Леонтьев (62), сделавший при Путине карьеру за счет яростной критики Запада.

Далее путинский пропагандист сказал: «Всё было бы по барабану, если бы эти ребята не лезли нам во все дыры, притом что вероятный победитель вот это — лезть всему миру во все дыры — просто полагает своей миссией»

Этому, правда, можно противопоставить поведение Путина, который в последние месяцы, когда победа Байдена становилась все более вероятной, дистанцировался от Трампа. Так, он не дал возможности республиканцу одержать важную внешнеполитическую победу, отказавшись обсуждать новый вариант последнего оставшегося соглашения по ограничению ядерного оружия.

Путин оказался не единственным деспотом, пока молчащим по поводу победы Байдена. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын также хранит молчание. Трамп был первым президентом Соединенных Штатов, кто встретился с членом династии убийц и тем самым повысил международный статус Кима, хотя тот не сделал никаких уступок. О Байдене Ким заявил: «У него низкий IQ».

От китайского президента Си Цзиньпина поздравлений пока также не поступало. Но, скорее всего, он не относится к тем автократам, кто сокрушается по поводу поражения Трампа, ведь республиканец вел яростную торговую войну с Пекином и возложил ответственность за пандемию коронавируса на режим Си. Однако, как ожидается, Байден продолжит жесткий курс по отношению к Китаю.

Носящий прозвище «Тропический Трамп» президент Бразилии Жаир Болсонару, проводящий ту же политику в отношении коронавируса, что и всё еще действующий президент США, также пока воздержался от поздравлений. То же самое относится и к кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду ибн Салману (35). Трамп в свое время воздержался от критики принца в связи с жестоким заказным убийством диссидента Джамаля Хашогги, потому что хотел, чтобы Мохаммед и дальше оставался союзником США на Ближнем Востоке.

Мир будет напряженно следить за тем, как следующий президент США станет вести себя с современными тиранами…

Хайко Ролофф, Bild