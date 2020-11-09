Минобороны вернуло в армию старую систему питания

Правительство согласилось с предложением Министерства обороны о возвращении старой системы питания в Вооруженных силах Украины.

Об этом свидетельствует постановление от 21 октября 2020 года №1042 о внесении изменений в постановление от 28 декабря 2016 года №1026.

Согласно документу, Кабинет министров позволил Минобороны вернуть систему закупки услуг питания, которая существовала в 2008-2015 годах.

Таким образом помимо закупки продуктов питания по каталогу, руководство ВСУ может осуществлять закупку услуг питания у аутсорсинговых компаний.

В постановлении указано, что обеспечение личного состава ВСУ питанием по результатам проведения процедур закупок услуг будет осуществляться с 1 января следующего года.