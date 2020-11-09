Любченко и налоговые кредиты

Ранее мы уже писали о состоящем на учете в ГУ ГНС в Кировоградской области ООО «ВБС-ТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42353584). Напомним, что за июль-сентябрь 2020 года этой шарашкиной конторе удалось сформировать и реализовать схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики на сумму около 42 млн грн.

Сегодня же публикуем детальный анализ контрагентов ООО «ВБС-ТРЕЙД». Так, за этот период должностные лица предприятия отразили в налоговой отчетности безтоварные операции по приобретению пшеницы неустановленного происхождения на сумму 32,595 млн грн от ЧМП «ФІРМА «ВІТ»» (ЕГРПОУ 22212731), также зарегистрированной в Кировоградской области.

В свою очередь, ЧМП «ФІРМА «ВІТ»» и ООО «ВБС-ТРЕЙД» приобрели пшеницу в ООО «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» (ЕГРПОУ 30074176), зарегистрированном в г. Киеве, на сумму НДС 25,102 млн грн.

А теперь самое интересное. Прежнее название ООО «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» — ООО «ДОНСПЕЦМОНТАЖ» (место регистрации – г. Донецк). В декабре 2014 года в результате проведения операций по приобретению неустановленной продукции это предприятие сформировало безосновательный налоговый кредит на сумму 83,588 млн грн.

По странному стечению обстоятельств в августе 2020 года в налоговой без должного изучения «схемного налогового кредита», а также документов предприятия приняли решение отменить его внесение в список рискованных. Это, в свою очередь, позволило ООО «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» провести бестоварные операции по реализации сельскохозяйственной продукции неустановленного происхождения на указанную сумму 83,588 млн грн.

Также следует отметить, что ЧМП «ФІРМА «ВІТ»» и ООО «ВБС-ТРЕЙД» (собственные или арендованные транспортные средства на балансе – отсутствуют) для увеличения стоимости приобретенной сельхозпродукции в июле-сентябре 2020 года отображали в налоговой отчетности операции по приобретению топлива в значительных объемах от рискового контрагента ООО «ТД ДІТРЕЙД» (ЕГРПОУ 41737583).

В этом вся налоговая Любченко. Трубят в соцсетях, что остановили схемы на 3 или 6 миллиона, а в это время воруют десятками миллионов.

Черный мытарь