Чтобы нарушить комендантский час, мужчина выгуливал мягкую игрушку

Полицейские, патрулирующие по вечерам город Ческе Будеёвице (Чешская Республика), в основном видят пустые улицы, ведь после 9 вечера действует комендантский час.

Однако не обходится и без нарушителей. Например, мужчина, у которого не было повода выходить на улицу, отправился якобы выгуливать питомца, что разрешено. Но, конечно, офицерам не составило труда определить, что на другом конце поводка было не настоящее животное, а игрушечная собака.

Правда, фальшивый собачник тут же заявил, что его деяние — всего лишь артистическая шутка, после чего его отпустили с предупреждением.

Позже чудак заявил местным СМИ, что не жалеет о странной прогулке с мягкой игрушкой.

Источнк: u-news.com.ua