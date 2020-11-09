ЄС купить 300 млн доз вакцини Pfizer

Європейська комісія підпише контракт на купівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це в своєму Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Відмінні новини від Pfizer і BioNTech Group про успішні результати їх останнього клінічного випробування вакцини від COVID-19.

Європейська наука працює! Європейська комісія незабаром підпише з ними контракт на 300 мільйонів доз. А поки давайте продовжимо захищати один одного”, – написала вона.