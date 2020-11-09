В Польше предлагают запретить ЛГБТ-марши

В Польше, где недавно хотели запретить делать аборты, могут принять законопроект, запрещающий ЛГБТ марши равенства.

Об этом сообщает портал Onet.

Та, польский фонд «Жизнь и семья» вместе с Гражданским комитетом законодательной инициативы #StopLGBT собирается передать Сейму подписи, собранные под законопроектом. Главным пунктом данного документа является запрет на проведение маршей равенства.

«Незаконными, согласно документу, должны быть любые манифестации, целью которых является распространение сомнений относительно определения брака как союза мужчины и женщины, пропаганда партнерских отношений, однополых браков, усыновления детей парами одного пола или другой, чем гетеросексуальной, половой ориентации», — говорится в проекте.

Также документ предусмотрено запретить пропагандировать «пол как нечто, независимое от биологических условий» и «правовые решения, направленные на привилегирование однополых отношений». Инициатива также предусматривает защиту религиозных символов.