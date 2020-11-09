Бунт на корабле: глава Минкульта резко выступил против «карантина выходного дня»

Министерство культуры и Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики сомневаются в целесообразности установления анонсированного «карантина выходного дня». Соответствующие заявления в Facebook сделали министр Александр Ткаченко и народный депутат («Слуга народа») Евгения Кравчук.

Так, по оценке Ткаченко, остаться без работы рискуют сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.

«И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса», — подчеркивает глава Минкульта.

Нардеп Кравчук отмечает также, что запрет работать на выходных автоматически лишит креативную сферу 50% выручки. Также, по ее словам, парламентариев беспокоит неопределенность даты отмены этой карантинной меры.

Она призывает Кабинет Министров еще раз взвесить все «за» и «против» и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, подумав о применении компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании 9 ноября конкретизировал и сроки введения «карантина выходного дня» (по его словам, он продлится в течение нескольких недель), и подчеркнул, что он может помочь избежать жесткого локдауна.

«Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим», — пообещал глава государства.