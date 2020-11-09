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Коронавирус косит «слуг народа»: в СМИ просочились страшные цифры по числу зараженных

09.11.2020

Журналисты сообщают, что во фракции «Слуга народа» коронавирусом болеют 20 депутатов.

Об этом сообщает «Страна«, со ссылкой на собственные источники.

Источник издания рассказывал о темах, которые между собой обсуждают нардепы, оказалось, что среди и них и коронавирус.

«Сегодня обсуждали диктант, как правильно писать на украинском «Гарри Поттер» Также регулярно кто-то из депутатов пишет о положительном тесте на коронавирус, примерно 20 депутатов заболело. Бурно обсуждался в пятницу законопроект о штрафах за отсутствие маски. О выборах в США тоже говорили, но поверхностно, у нас мало кто разбирается в международной политике», — рассказал источник во фракции «Слуга народа».

Ранее «Апостроф» сообщал, что в четверг, 5 ноября, в Верховной Раде заметили нардепа от «Слуги народа» Анатолия Остапенко с дорогостоящей сумкой.

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