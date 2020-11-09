Коронавирус косит «слуг народа»: в СМИ просочились страшные цифры по числу зараженных

Журналисты сообщают, что во фракции «Слуга народа» коронавирусом болеют 20 депутатов.

Об этом сообщает «Страна«, со ссылкой на собственные источники.

Источник издания рассказывал о темах, которые между собой обсуждают нардепы, оказалось, что среди и них и коронавирус.

«Сегодня обсуждали диктант, как правильно писать на украинском «Гарри Поттер» Также регулярно кто-то из депутатов пишет о положительном тесте на коронавирус, примерно 20 депутатов заболело. Бурно обсуждался в пятницу законопроект о штрафах за отсутствие маски. О выборах в США тоже говорили, но поверхностно, у нас мало кто разбирается в международной политике», — рассказал источник во фракции «Слуга народа».

Ранее «Апостроф» сообщал, что в четверг, 5 ноября, в Верховной Раде заметили нардепа от «Слуги народа» Анатолия Остапенко с дорогостоящей сумкой.