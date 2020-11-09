Дослідження: річки розмивають арктичні льоди

Міжнародна команда вчених підрахувала вплив температури річок на танення льодовиків. Тільки вони можуть розтопити 20% території Аляски.

Нове дослідження показало, що підвищення температури арктичних річок призводить до того, що вони більше впливають на морський лід в Північному Льодовитому океані і потепління. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, проводилося під керівництвом Японського агентства з морських наук і технологій, а також вченими з США, Об’єднаних Арабських Еміратів, Фінляндії і Канади.

Згідно з дослідженнями, великі арктичні річки приносять в Північний Льодовитий океан значно більше тепла, ніж в 1980 році. На тепло річок припадає до 10% всіх втрат льоду в період з 1980 по 2015 рік в шельфовому регіоні Північного Льодовитого океану. Це танення еквівалентно приблизно 120 тис. квадратних миль льоду товщиною 1 метр

«Якби Аляска була покрита льодом товщиною 1 метр, то тільки через рік ми б втратили 20% території», — зазначив Ігор Поляков, співавтор і океанограф Міжнародного арктичного дослідного центру і Фінської метеорологічного інституту Університету Аляски в Фербенксі.

Вплив найбільш виражено в Арктиці, де кілька великих річок впадають у відносно мілководний шельф, що тягнеться майже на 1000 км у відкритому морі.

Річка Маккензі в Канаді вносить істотний внесок в танення морського льоду поблизу Аляски, але більш дрібні річки штату також є джерелом для змін. Вчені очікують, що підвищення температури повітря буде продовжувати прогрівати арктичні річки і в майбутньому. У міру нагрівання річок в Північний Льодовитий океан буде надходити все більше тепла, танути все більше морських льодів і прискорювати потепління Арктики.

: cikavosti.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.