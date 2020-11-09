У жовтні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на майже 80%, медики працюють понаднормово

Кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у жовтні в порівнянні з вереснем зросла на майже 80%. За місяць до лікарень потрапили 51 082 людей з коронавірусом. Через таку кількість медики змушені працювати понаднормово.

Про це 9 листопада повідомили на брифінгу Національної служби здоров’я України.

Там наголошують, що впродовж жовтня виявили понад 180 тисяч нових випадків, що вдвічі більше, ніж у вересні. Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тисяч лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тисячі пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ.

У НСЗУ додають, що частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%.