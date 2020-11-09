“ЛНР” и “ДНР” отказались открывать пункты пропуска с 10 ноября

“ЛНР” завтра не планирует открывать новые пункты пропуска “Счастье” и “Золотое”, которые с украинской стороны должны заработать 10 ноября.

Об этом со ссылкой на представительницу т.н. “ЛНР” Ольгу Кобцеву пишут “Новости Донбасса”.

“Завтра в 09:00 по московскому времени, в 08:00 по киевскому времени, пункты пропуска “Луганск – Счастье” и “Первомайск – Золотое” не откроются”, – заявила Кобцева.

В том, что КПВВ функционировать не будут, Кобцева обвинила украинскую сторону. По ее словам, проблема в том, что Киев решил, что пункт пропуска “Счастье” будет пешеходным, а не автомобильным, однако необходимой инфраструктуры там нет.

Кобцева заявила, что расстояние между двумя пунктами пропуска в Счастье составляет 2-3 километра. Кроме того, представительница “ЛНР” заявила, что украинская сторона не согласовала с ними график работы пунктов пропуска и курирование автобусов в нейтральной зоне между пунктами пропуска сторон в районе Золотого.

В “ДНР” открывать все пункты пропуска тоже не спешат. Говорят, что работать продолжит только “Еленовка” и то по понедельникам и пятницам, в режиме “гуманитарного коридора”.