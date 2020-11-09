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Суд разрешил продолжить строительство скандального отеля на Андреевском спуске

09.11.2020

Шестой апелляционный суд отменил указ ГАСИ об аннулировании разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске, 14−16, в Киеве, свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 октября 2020 года. 

14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в г. Киеве выдала частному предприятию Маркон разрешение на строительство отельного комплекса на Андреевском спуске. В январе 2018 года после нескольких проверок разрешение было аннулировано. Одной из причин данного решения стало то, что проект исполнения работ разработан с отклонениями от проекта организации строительства (используется другой башенный кран).

В октябре 2018 года предприятие Маркон обратилось в суд с целью признать неправомерными проверки ГАСК, отменить приписания и указ об аннулировании разрешения на выполнения строительных работ.

Так в июне этого года Окружной админсуд отказал в удовлетворении иска. Однако, апелляционный суд отменил решение ОАСКа, признал противоправными и отменил приписания ГАСК от 29.05.2018 и указ от 12.06.2018 об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

Частное предприятие Маркон арендует участок в 0,19 гектара на Андреевском спуске с 2006 года. По сообщениям СМИ, застройщик планировал строительство отеля Mercure Andreyevskiy, высотой около 30 метров (при допустимой высотности 12 метров на этом участке).

В апреле 2019 года предприятие зарегистрировало объект незавершенного строительства «Отельный комплекс с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта» на Андреевском спуске, 14−16. В прошлом году застройщик также представил два новые варианты отеля.

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