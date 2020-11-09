Аналитики расходятся в прогнозах о курсе гривны

С прошлого понедельника, 2 ноября, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 грн/доллар (-1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 грн/доллар (-1,3%/-1,1%).

«При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки, по сравнению с продажей», — отмечает в сегодняшнем комментарии изданию Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Существенное расширение спреда руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин связывает со сложившейся спекулятивной ситуацией на рынке.

«На рынке складывается спекулятивная ситуация, при которой банки (в том числе государственный ПриватБанк) и обменные пункты, понимая ситуативное ослабление гривни, существенно расширили спред и держат цены продажи вблизи 28,40 гривен за доллар.

Это говорит о несогласии рынка с текущими котировками на межбанке и ожиданиями их возврата к росту», — говорит он.

Факторами, которые будут влиять в ближайшее время на курс гривни, Шевчишин называет рабочий визит главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

«Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

Вместе с тем, международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов. По итогам сентября они составляли 26,5 млрд долларов», — отмечает в этом контексте Шевчишин.

По прогнозам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, гривня стабилизируется на межбанке и будет предпринимать попытки к ослаблению на фоне осторожных покупок в зоне 28,10-28,25 гривен за доллар.

«Наличный курс, вероятно, останется на текущих отметках с широким спредом», — говорит он.

Совершенно другие прогнозы делает по курсу гривни Вадим Иосуб.

«На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн/доллар», — говорит старший аналитик Альпари.

Тем временем, 9 ноября, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, 6 ноября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 23 копейки — с 28,3643 грн/доллар до 28,1375 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Стоит отметить, что в самой краткосрочной перспективе гривна может вести себя как угодно — под воздействием спекулянтов, регулятора и т. д. Но на более отдаленную перспективу (краткосрочную и среднесрочную) надо иметь в виду, что Украина, как и почти весь мир, сейчас стремительно набирает обороты с коронавирусом и вводит все более жесткие карантинные меры.

Практически нет сомнений в том, что уже в ближайшие недели грянет катастрофа в медицинской системе Украине и властям придется вводить жесткий локдаун — со всеми вытекающими последствиями для экономики и доходов населения (вспомним второй квартал этого года!)

В таких условиях гривна обречена только на дальнейшую девальвацию. А если еще и не решатся проблемы с МВФ — то на мощный обвал…