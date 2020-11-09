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Это была случайность: Азербайджан ответил за сбитый вертолет в Армении

09.11.2020

Азербайджан заявил, что по случайности сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией. Более того, страна готова выплатить компенсации за инцидент.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

По данным ведомства, команда стрелять на поражение была дана ошибочно по ряду факторов — вертолет пролетал неподалеку от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне радаров ПВО.

Пока неясно, есть ли погибшие в результате атаки.

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