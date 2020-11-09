В Украине с сентября повысили пенсии более 1,6 млн украинцев

В Министерстве социальной политики заявили, что более 1,6 млн пенсионеров получили повышение пенсий с сентября. В этом году правительство провело несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает правительственный портал.

«С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, имеющие 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 тысяч гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 тысяч гривен», — пояснила министр.

Она добавила, что с января 2021 года планируется еще одно повышение для этой категории пенсионеров.

«Они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, вырастет до 6000 гривен», — отметила Лазебная.

По ее словам, до конца текущего года проведут еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума. Повышение ожидает тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.

Глава Минсоцполитики добавила, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020-го средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривен.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.