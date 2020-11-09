Замана: В Генштабе уничтожили документы об оккупации Россией Крыма

Бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана заявил, что в ГШ уничтожили документы которые касались распоряжений руководства Украины и ВСУ в период оккупации Крыма Россией. Об этом Замана рассказал в интервью главному редактору «Гордона» Алесе Бацман.

По словам генерал-полковника, его защита получила соответствующие подтверждения в Генштабе.

«Время прошло достаточно. Мы много вещей проанализировали, расспросили – люди знают, что было, чего не было… Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах (оказывать сопротивление оккупантам). Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении (тогдашнего и.о. президента Александра) Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны», – рассказал Замана.













В ответе помощника командующего по правовой работе – начальника юридической службы Воздушных сил ВСУ Сергея Дубровского от 6 октября сказано, что информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля – марта 2014 года российские самолеты и вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины над территорией Крыма и Севастополя, отсутствуют «в связи с их уничтожением в соответствии с актом на уничтожение МНСИ №1781 дсп от 22 декабря 2017 года». По информации Дубровского, отсутствует и информация о попытках ВСУ уничтожить эту российскую авиацию. Соответствующие документы были уничтожены по акту на уничтожение МНСИ №293нт от 26 мая 2016 года.

«Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы – распоряжения, указы, – которым 30–50 лет. А эти (документы) ни с того ни с сего (уничтожили). Я могу только догадываться, (почему это произошло). Министр обороны не имел права и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы», – отметил Замана.

Он сказал, что все директивы и распоряжения, которые он давал на посту руководителя Генштаба ВСУ, до сих пор сохраняются.

«Можно взять любого министра за 27 лет, (документы будут). А эти материалы уничтожены, – возмутился Замана. – Но я боюсь, что и акт уничтожен».