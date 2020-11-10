Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 10 мільйонів

Кількість випадків зараження коронавірусом у США перевищила 10 мільйонів. Про це свідчать дані університету Джона Хопкінса.

На даний момент США займають перше місце в світі за кількістю випадків COVID-19.

У США було зареєстровано не менше 10 018 278 випадків коронавірусу, і не менше 237 742 людини померли.

Видужав 3 881 491 американець. На сьогоднішній день в університеті Хопкінса повідомили про 50 123 нових випадків захворювання та 172 випадки смерті.

Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі перевищує 50 мільйонів, померли понад 1,2 млн пацієнтів з COVID-19, понад 33 млн – одужали.