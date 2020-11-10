Смертельна ДТП з автобусом під Херсоном: винуватцю загрожує до 10 років в’язниці

Правоохоронці повідомили про підозру водію автобуса, який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, поблизу Херсона.

Водія затримали та перевірили за допомогою алкотестера.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

51-річний водій маршрутного автобусу «Еталон» пройшов освідування за допомогою алкотестера «Драгер». Алкоголю в його крові не виявлено.

Водію автобусу вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Водій затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.