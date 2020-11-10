Суддя Конституційного суду Кривенко задекларував маєток за 30 мільйонів як недобудову і приховав власну ферму

Від Києва до Карпат – родина члена КСУ Віктора Кривенка володіє кількома десятками земельних ділянок у всій Україні.

У селі Мотижин неподалік від столиці служитель Феміди звів собі розкішний маєток за 30 млн грн, от тільки звітує про нього чомусь як про недобудову. А власну ферму – взагалі приховав. Розкішне гніздечко судді відвідав «СтопКор».

Маєток судді Конституційного Суду Віктора Кривенка розташований на Київщині, у селі Мотижин. Обійстя охоплює одразу 4 ділянки загальною площею 70 соток.

На території – будинок на понад 500 квадратів, впритул до нього – спортзала з критим басейном. А на подвір’ї – господарчі споруди, гараж та будиночок для гостей. Також тут є дитячий майданчик, альтанка й фонтан.

Щоправда, хатинку на три поверхи Кривенко котрий рік поспіль декларує як недобудовану. Про ферму, яку виявили журналісти «СтопКору», в декларації судді так само – ані слова.

Маєток суддівської родини коштує близько 1 млн доларів або майже 30 млн гривень. У Мотижині Кривенки мають ще дві ділянки на 7 гектарів, а також 8 гектарів лісу у сусідніх Пилиповичах та майже пів сотні ділянок у всій Україні – від Київщини до Карпат.

Ст. 368-2 ККУ «Незаконне збагачення» передбачає кримінальну відповідальність.