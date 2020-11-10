Между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook. Он отметил, что это было трудным решением.

По его словам, заявление вступит в силу в 01:00 10 ноября.

«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявление невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа», – подчеркнул глава правительства.

Пашинян отметил, что принял такое решение «после глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают». Он назвал это «возможным наилучшим решением сложившейся ситуации».