Під час випробувань Білоруської АЕС стався збій обладнання

На нововідкритій Білоруській атомній електростанції в ході випробувань першого енергоблоку стався вихід з ладу окремого обладнання, в зв’язку з чим знадобилася його заміна.

Як пише “Дзеркало тижня”, про це інформує Міністерство енергетики Білорусі.

Випробування енергоблоку передбачають розгін енергоблоку до різних рівнів потужностей (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.

“В ході проведених випробувань, відповідно до програми даного етапу, виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання.

Роботи по заміні даного обладнання здійснюються згідно з технологічним регламентом”, – заявили на підприємстві.

АЕС запевняє, що випробування і роботи проводяться відповідно до етапної програми, а всі технологічні системи функціонують в штатному режимі.