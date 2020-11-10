Оболонская администрация заказывает ремонты жилых домов у подозрительной компании

Киевские власти без разбора заключают договоры с подозрительными предприятиями. Dubinsky.pro уже писал о соглашении Дарницкой районной государственной администрации с компанией («Інтер-Норм») с негативной репутацией и уголовным разбирательством за плечами, которое было подписано 2 ноября. Сегодня было заключено похожее соглашение в другом районе столицы.

9 ноября Управление жилищно-коммунального хозяйства Оболонской районной госадминистрации в г. Киеве подписало контракт с ООО «СТРІМТЕХ», сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

20 октября чиновники заявили о закупке услуги по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей жилого дома по адресу: ул. Богатырская, 20. Работы нужно закончить до конца 2020 года. Ожидаемая стоимость услуги — 500 тыс. грн. Победитель по закупке был объявлен 30 октября, а сегодня с ним подписали договор. Им стало ООО «СТРІМТЕХ», которое предложило цену на уровне 489,7 тыс. грн.

Все бы ничего, райадминистрация даже сможет немного сэкономить на ремонте. Однако полной уверенности в этом быть не может.

ООО «СТРІМТЕХ» — хотя и опытное предприятие: за неполный 2020 год выиграло 25 тендеров на 51,3 млн грн. Но уже оказалось фигурантом уголовного дела №42019100000000649. Причем при аналогичных работах, но в другом районе Киева — Шевченковском. Его открыло следственное управление Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Проступок компании квалифицируется по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Вот, что говорится в судебном постановлении об ООО «СТРІМТЕХ» и ее соучастниках на этот счет:

«У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП «Солом`янка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34879125), КП «Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 40538421), КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), КП «Київблагоустрій» (код ЄДРПОУ 26199708), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 34966254), Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 37470160) та ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) у змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813), ТОВ «Будівельнакомпанія «БілдДрім» (код ЄДРПОУ 41473643), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (код ЄДРПОУ 40572567), ТОВ «Авітонбуд проект» (код ЄДРПОУ 35122255), ТОВ «БК РоялХауз» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «СкайбудГруп» (код ЄДРПОУ 39861149), ПП «Артєль-1» (код ЄДРПОУ 33342645) та ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ «Будівельнакомпанія «Фасад Констракшн» (код ЄДРПОУ 38648542), ПП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 42475714), ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» (код ЄДРПОУ 38123691) та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130), ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), ТОВ «Стрімтех» (код ЄДРПОУ 38204927), ТОВ «Будконструктив» (код ЄДРПОУ 40767424), ТОВ «Алвесголд» (код ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «БК Мосбуд» (код ЄДРПОУ 39114735), ТОВ Альфа Стар Телеком (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Будівництвотехнологіїсистеми» (код ЄДРПОУ 35645596), ТОВ «Будгарант» (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), запроваджено злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва».

Обо всем этом не могли не знать в Оболонской райадминистрации, когда заключали договор с ООО «СТРІМТЕХ». Потому возникают подозрения о сговоре, и они должны быть проверены аудиторами и правоохранительными органами. Если подтвердятся, то виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro